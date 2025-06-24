ржд відкладає розширення залізниці в Сибіру та на Далекому Сході через брак коштів

російська компанія "російські залізниці" (ржд) змушена відкласти реалізацію третього етапу Східного полігону — проєкту з розширення залізниці в Сибіру та на Далекому Сході. Роботи довелося перенести через брак коштів.
Про це заявив заступник директора ржд андрій макаров, його слова наводить російське агентство РБК.
За словами макарова, компанія планувала почати роботи на початку поточного року, але через скорочення інвестиційної програми їх довелося перенести на 2026-2027 роки.
"Ми мали вийти вже на перші роботи з початку цього року. Зараз це зсувається мінімум на рік. Але реально ми бачимо, що два роки тут буде, напевно, зсув", — сказав макаров.
Він розповів, що інвестиційна програма знизилася до 880 мільярдів рублів. У 2024 році вона становила 1,5 трильйона рублів.
Обсяг коштів, призначений безпосередньо на будівельні роботи, скоротився більш ніж на 400 мільярдів рублів і зараз становить трохи більше ніж 300 мільярдів рублів. При цьому ліміт на реалізацію низки інфраструктурних проєктів уже було вичерпано.
макаров також висловив побоювання, що перенесення реалізації проєкту Східного полігону може стати критично важливим для компаній, які співпрацюють з ржд, оскільки вони є великими платниками податків для Амурської області та Хабаровського краю.
Східний полігон — великий інфраструктурний проєкт, спрямований на розширення Байкало-Амурської та Транссибірської магістралей. Його реалізація дасть змогу росії збільшити експорт сировини в Китай.
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