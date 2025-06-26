Зеленський про розмову з Трампом: Охопили всі дійсно значимі питання

Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп під час своєї зустрічі в Гаазі обговорили кроки для досягнення вогню та справжнього миру.

"Тривала та змістовна зустріч із президентом Трампом. Охопили всі дійсно значимі питання. Я дякую пану президенту, дякую Сполученим Штатам", - написав Зеленський у телеграм-каналі у середу.

Лідери обговорили, як досягти припинення вогню та справжнього миру.

"Говорили про те, як захистити наших людей. Цінуємо увагу й готовність допомагати наближенню миру.

Деталі – згодом", - повідомив Зеленський.