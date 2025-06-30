У 2024 році місцеві бюджети спрямували понад 73 мільярди гривень на потреби оборони та відновлення

У 2024 році громади та регіони України спрямували з місцевих бюджетів понад 73 мільярди гривень на потреби оборони та відновлення держави.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення заступника керівника Офісу президента Віктора Микити.

За його словами, такий фінансовий внесок став можливим завдяки зміцненню партнерства між місцевою владою та бізнесом. Зокрема, на місцях суттєво змінилося ставлення до підприємців, які працюють на території громад.

Тепер це не просто платники податків, а рівноправні учасники спільної роботи задля оборони й економічної стабільності країни.

Микита відзначив, що важливу роль у побудові цієї взаємодії відіграла національна платформа "Діалог влади та бізнесу", ініційована президентом Зеленським. У межах платформи вже проведено понад тисячу зустрічей у всіх регіонах країни за участі понад 100 тисяч підприємців.

Також він нагадав, що згідно з рішенням Зеленського, склад Ради з питань підтримки підприємництва буде оновлено та розширено. Це дасть можливість не лише посилити голос бізнесу на національному рівні, а й розширити сферу діяльності Ради, аби вона могла ефективно реагувати на виклики воєнного часу.

"Завдяки новим підходам і відкритості до платників податків нам вдалося суттєво збільшити надходження до місцевих бюджетів", — зазначив Микита.

За його словами, ця співпраця дає відчутний результат — зміцнюється економіка, бізнес і регіони, а країна отримує додаткові ресурси у боротьбі за свою свободу й незалежність.