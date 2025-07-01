Голова сбєрбанку: Вже зараз видно, що перша половина 2026 року буде складною для економіки рф

Голова російського сбєрбанку герман греф визнав, що проблеми в російській економіці, викликані зростанням військових витрат, інфляцією та підвищенням ключової ставки центробанку, швидко вирішити не вдасться. Про це пише The Moscow Times.
За його словами, наступний 2026 рік також "обіцяє бути не найпростішим" для економіки рф, і ситуація залежатиме від геополітики, економічного зростання та політики центробанку.
греф додав, що вже зараз видно, що перша половина 2026 року буде складною.
Він також повідомив, що у сбєрбанка погіршується якість кредитного портфеля – зростає кількість звернень щодо реструктуризації боргів, а проблеми з виплатами мають як фізичні особи, так і бізнес.
Раніше агентство Bloomberg повідомляло, що в російських банках уже говорять про ризик повноцінної банківської кризи протягом 12 місяців.
Причиною є масові неплатежі за кредитами. За оцінками джерел агентства, йдеться про трильйони рублів, хоча офіційні дані центробанку росії цього ще не показують.
На практиці багато позичальників просто відкладають платежі, тож кредити поки не потрапляють у категорію прострочених, хоча вже не обслуговуються за графіком.
Аналітики Центру макроекономічного аналізу і прогнозування рф (цмакп), наближеного до уряду країни, заявляють, що у "зоні ризику" компанії, які генерують 17% усієї виручки в економіці.
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