Зеленський: Далекобійна робота України допомогає наближати завершення війни

Далекобійна робота України і такі можливості є тим, що допомогає наближати завершення війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
Глава держави розповів, що сьогодні у нього була доповість від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Зокрема, на Покровському напрямку було найбільше штурмів. Також бої тривають на інших донецьких напрямках, в Сумській та Харківській областях.
Окремо президент відзначив далекобійну роботу України по віддалених районах Росії.
"Захист від російських далекобійних ударів і наша далекобійна робота. Я вдячний кожному нашому українському воїну за влучність і за вміння досягти навіть дуже віддалених районів у росії", - сказав глава держави.
Резюмуючи Зеленський додав, що спільна робота ЗСУ, СБУ та "наших розвідок - усе, що додає Україні далекобійних можливостей, допомогає нам наближати завершення цієї війни".
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