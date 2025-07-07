Генерал армії США: Трамп у приватному спілкуванні дуже відрізняється від свого публічного образу

Президент США Дональд Трамп у приватному спілкуванні дуже відрізняється від свого публічного образу. Він доброзичливий, відкритий, йому подобається спілкування з людьми. Це справді так: у ньому немає фальші. Що ви побачите – те ви й отримаєте від нього. Це його пряма вдача. Він щиро дбає про людей. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю BBC висловив генерал-лейтенант американської армії, ексрадник Трампа з нацбезпеки Герберт Макмастер.

«Тому важливо спілкуватися з ним особисто. Тоді він вчиться, ставить запитання. І я волію, щоб він радше чув думки журналістів з України або президента Зеленського, ніж путіна. Трампу важливо розуміти не лише геополітичну суть, а й людський вимір. Хоча він може виглядає грубим, насправді він щиро хоче припинити конфлікти. Але він не до кінця розуміє, що саме путін є головною перешкодою», – сказав Макмастер.

За словами ексрадника президента США, що більше Трамп чує від європейських і світових лідерів про те, наскільки важливий результат війни в Україні, тим краще. Адже це також питання європейської безпеки.

«росія веде приховану війну проти Заходу, що включає підриви військових складів, атаки на інфраструктуру, замахи на лідерів. І також важливо показувати, що війна росії – це частина вісі агресорів. Китай підтримує росію фінансово й технологічно, Іран постачає дрони, солдати з Північної Кореї воюють разом із росіянами, також ця країна постачає рф мільйони артилерійських снарядів та інші типи озброєння», – зауважив американський генерал.

Як зауважив Герберт Макмастер, Трамп також дуже чутливий до особистих історій. Він пригадав випадок, коли під час спілкування з журналісткою BBC Україна Мирославою Пецою, президент США дізнався, що її чоловік служить у ЗСУ. Він попросив передати йому вітання.

«Потрібно поширювати більше історій української мужності та пояснювати, яку ціну платить Україна. Приміром, показувати наслідки нещодавніх повітряних атак росії. Це потрібно робити і для міжнародної аудиторії, і для самого Трампа», – дав пораду Макмастер.

«Я пам'ятаю, як у квітні 2017 року, коли режим Асада застосував хімічну зброю й загинули сотні людей, зокрема багато дітей, я показав Трампу фото загиблих дітей. Він був глибоко вражений – і він почав діяти, щоб не допустити подальшого використання такої потворної зброї. Трамп наказав завдати удару по силах Асада», – додав він.