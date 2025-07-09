Зеленський і посол України в США провели розмову щодо кадрових питань

Президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.

За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.

Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.