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Зеленський і посол України в США провели розмову щодо кадрових питань

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Президент України Володимир Зеленський і посол України в США Оксана Маркарова провели розмову. Під час якої вони обговорили кадрове питання.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела, президент України повідомив їй про намір провести ротацію посла України в США.

За інформацією співрозмовника, Зеленський запропонував Маркаровій залишитись в команді після цього.

Інших подробиць щодо розмови джерела не розкривають.

Зеленський
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