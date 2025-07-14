Зеленський: Наші підрозділи будуть і надалі робити все для перенесення війни на російську територію

Українські війська готують нові далекобійні удари по території рф. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі обговорили з Головнокомандувачем Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим ситуацію на ключових напрямках оборони. Зокрема, це Покровський напрямок, також Новопавлівський, Запорізька область, Харківщина, прикордонні райони Сумщини.
"Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні", - заявив політик.
російська армія значно відстала від очікувань її командування, з його слів, на це літо.
"Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари" - наголосив він.
Зокрема, Головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині.
Окремо учасники обговорили підготовку до візиту в Україну генерала Келлога і роботу з нашими партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва необхідних оборонних засобів.
"Наразі близько 40 % зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання - відчутно збільшити цей показник, а отже - оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові" - додав Зеленський.
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