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США припиняють надавати доступ до супутникових метеорологічних даних

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З кінця липня 2025 року Пентагон США припинить надавати доступ до супутникових метеорологічних даних, які щодня використовувалися для прогнозування погоди в усьому світі.

Про це повідомило Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA), пояснюючи рішення міркуваннями кібербезпеки, пише DW.

Це нововведення, яке стосується низки спеціалізованих супутників у межах оборонної програми DMSP, викликає серйозне занепокоєння в науковому середовищі. Адже саме ці дані дозволяли в режимі реального часу спостерігати за ураганами, оцінювати рівень хмарності, температури, вологість, а також стан полярних льодів. Саме з таких даних формуються точні прогнози погоди та моделі кліматичних змін.

Раніше ці супутникові дані проходили обробку у військово-метеорологічному центрі ВМС США, а згодом надходили у вільний доступ для дослідницьких центрів та цивільного сектору. Тепер цього не буде. Попри те, що рішення не пов’язане з урізанням бюджету, науковці кажуть: втрата доступу до цих ресурсів — відчутний удар по глобальній метеосистемі.

Метеорологи, включно з експертами з Європи та країн Глобального Півдня, вже шукають альтернативи, зокрема звертають увагу на японські супутники. Та, як зазначають у Національному центрі даних по снігу та льоду (NSIDC), заміна повноцінного доступу до американських даних поки що не має технічної можливості. Особливо це відчують країни з обмеженими метеорологічними інфраструктурами, які покладались на автоматизовану передачу даних з США.

Також стало відомо, що буде закрито обсерваторію Мауна-Лоа на Гаваях — одну з найстаріших станцій, яка з 1958 року безперервно фіксувала рівень вуглекислого газу в атмосфері. Хоча її закриття не пов’язане з безпекою, спостерігачі вважають, що рішення може мати політичне підґрунтя, особливо з огляду на вихід США з Паризької кліматичної угоди.

Експерти попереджають: скорочення обміну метеоданими позначиться не лише на точності прогнозів, а й на здатності заздалегідь реагувати на кліматичні катастрофи — урагани, посухи, паводки. В умовах глобального потепління це особливо тривожний сигнал.

NOAA, метеодані
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