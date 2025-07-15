Трамп: Я розчарований путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.
За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.
"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.
Він підкреслив, що не вважає цю війну своєю: "Це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся витягнути вас з неї".
Трамп також зазначив, що очікував мирної угоди з путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.
"Схоже, цього не відбудеться", - додав він.
У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".
Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.
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