Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трамп: Я розчарований путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні

184

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.

За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.

"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що не вважає цю війну своєю: "Це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся витягнути вас з неї".

Трамп також зазначив, що очікував мирної угоди з путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.

"Схоже, цього не відбудеться", - додав він.

У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.

Трамп
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 15 июля 2025
Понедельник, 14 июля 2025
Воскресенье, 13 июля 2025
Суббота, 12 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023