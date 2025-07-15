Трамп: Я розчарований путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований російським диктатором володимиром путіним через відсутність прогресу у мирних домовленостях щодо війни в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп заявив під час спільної прес-конференції з генсекретарем Марком Рютте.

За словами Трампа, якщо сторони не досягнуть угоди протягом 50 днів, США запровадять нові вторинні тарифи.

"Ми витратили приблизно 350 мільярдів доларів на цю війну з росією та Україною. І ми хочемо, щоб вона закінчилась", - наголосив Трамп.

Він підкреслив, що не вважає цю війну своєю: "Це була не моя війна, це була війна Байдена. Я намагаюся витягнути вас з неї".

Трамп також зазначив, що очікував мирної угоди з путіним ще два місяці тому, але цього не сталося.

"Схоже, цього не відбудеться", - додав він.

У зв’язку з цим Трамп пообіцяв ввести жорсткі економічні заходи: "Ми введемо вторинні тарифи, якщо не досягнемо угоди протягом 50 днів. Це дуже просто, і вони будуть на рівні 100. І так воно і буде".

Він також висловив сподівання, що таких заходів вдасться уникнути, але підкреслив, що США готові діяти жорстко.