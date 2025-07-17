Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: США хочуть купувати українські дрони

112

США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — заявив Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

За даними з відкритих джерел, станом на 2025 рік в Україні працює понад 200 компаній, які розробляють або виготовляють дрони. Серед них — і невеликі стартапи, і великі приватні виробники, які кооперуються з державою в межах військово-промислового партнерства.

Наразі Україна виготовляє широкий спектр безпілотників: від малих FPV-дронів до важких багаторазових розвідників та ударних апаратів з дальністю польоту до 1000 км. Саме українські дрони дедалі частіше здійснюють точкові атаки на військові об’єкти в тилу рф, енергоінфраструктуру, склади БК та штаби. Багато з них працюють автономно або в умовах сильного радіоелектронного глушіння.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 17 июля 2025
Среда, 16 июля 2025
Вторник, 15 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023