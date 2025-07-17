Зеленський: США хочуть купувати українські дрони

США хочуть купувати українські дрони, Україна зацікавлена у купівлі засобів для формування повітряного щита, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Є багато дронів, які маємо тільки ми. І ми обговорюємо це з президентом Трампом. Я сказав йому, що дуже хочу купувати у вас речі, які є тільки у вас. Він мені сказав, що Америка хоче купувати українські безпілотники... Я дуже хочу, щоб Америка допомогла нам захистити наше небо. Це дуже важливо", — заявив Зеленський в інтерв’ю кореспонденту Newsmax Шелбі Вайлдер у Києві.

За даними з відкритих джерел, станом на 2025 рік в Україні працює понад 200 компаній, які розробляють або виготовляють дрони. Серед них — і невеликі стартапи, і великі приватні виробники, які кооперуються з державою в межах військово-промислового партнерства.

Наразі Україна виготовляє широкий спектр безпілотників: від малих FPV-дронів до важких багаторазових розвідників та ударних апаратів з дальністю польоту до 1000 км. Саме українські дрони дедалі частіше здійснюють точкові атаки на військові об’єкти в тилу рф, енергоінфраструктуру, склади БК та штаби. Багато з них працюють автономно або в умовах сильного радіоелектронного глушіння.