Трамп: Я чотири рази був упевнений у досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні, але щоразу москва зривала їх

Президент США Дональд Трамп висловив значне розчарування діями російського диктатора володимира путіна, заявивши, що чотири рази був упевнений у досягненні домовленостей щодо припинення війни в Україні, але щоразу москва зривала їх. Про це він розповів в інтерв'ю журналісту Гері О'Донох'ю з BBC, пише «Главком».
Заяви Трампа прозвучали невдовзі після того, як він пригрозив москві додатковими санкціями, якщо угоди щодо припинення війни в Україні не буде досягнуто протягом 50 днів.
Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв швидко покласти край війні в Україні одразу після обрання. Він знову наголосив на розбіжностях між словами та діями путіна: «Чотири рази я був упевнений, що ми про все домовилися, – а потім повертався додому і бачив, що в Києві знову обстріляли якийсь будинок для людей похилого віку чи щось на кшталт цього. Я кажу: «Що це, чорт забирай, взагалі було?».
Як зазначає видання, попри очевидне розчарування, Трамп не став «спалювати всі мости» у відносинах з російським президентом. На запитання журналіста, чи можна вважати його розмову з путіним завершеною, Трамп відповів: «Я розчарований, але я ще не поставив на ньому хрест. Але розчарований».
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