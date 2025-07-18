Свириденко: Найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що найближчим часом буде запроваджено повноцінний мораторій на перевірки бізнесу.
Про це вона сказала у Верховній Раді перед призначенням на посаду, передає "Інтерфакс-Україна".
"Зокрема, ми вже говорили про це з президентом... Я вдячна йому за підтримку. Ми готуємо вже найближчим часом запровадження повноцінного мораторію на перевірки бізнесу", - сказала Свириденко.
Вона зазначила, що "будуть збережені і масштабовані найбільш ефективні інструменти підтримки українського виробника".
Свириденко наголосила, що і надалі бачить своєю місією підтримку українського виробника. Також вона заявила про продовження комплексної дерегуляції, зупинення несанкціонованого тиску на бізнес, пришвидшення приватизації і подальше впровадження механізмів підтримки.
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