Євростат: Середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 року

Середня тривалість трудового життя у 2024 році в Євросоюзі становила 37,2 року, з певними відмінностями у різних країнах.

Такі дані наводить Євростат, передає Укрінформ.

За даними статистичної організації ЄС, у шести країнах Євросоюзу середня тривалість трудового життя становила 40 років і більше: Нідерланди (43,8 року), Швеція (43,0), Данія (42,5), Естонія (41,4), Ірландія (40,4) та Німеччина (40,0).

Найнижча тривалість трудового життя зафіксована в Румунії (32,7 року), Італії (32,8) та Хорватії, Греції та Болгарії (по 34,8).

Для чоловіків тривалість трудового життя в ЄС в середньому становила 39,2 року, найбільша була зафіксована в Нідерландах (45,7 року), Данії (44,2) і Швеції (40,0 року), найменша - в Румунії (35,9), Хорватії та Болгарії (по 36,0).

Середня тривалість трудового життя жінок становила 35 років, причому найбільша була зафіксована в Естонії (42,2), Швеції (42,0) і Нідерландах (41,8), найменша - в Італії (28,2), Румунії (29,2) та Греції (31,1).

За даними Євростату, за останні 10 років очікувана середня тривалість трудового життя в ЄС зросла на 2,4 року - з 34,8 до 37,2.