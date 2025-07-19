Трамп підписав закон "GENIUS" про регулювання криптовалют

Президент США Дональд Трамп підписав закон про регулювання криптовалют. Його прозвали GENIUS.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.
Новий законопроєкт стане першим в історії США масштабним нормативним актом, який регулює сферу цифрових валют. Документ формує правове підґрунтя для функціонування ринку стейблкоїнів, сукупний обсяг якого наразі оцінюють у 250 мільярдів доларів.
Стейблкоїни розглядаються як відносно стабільний тип криптовалют, оскільки їхній курс прив'язаний до таких активів, як, наприклад, американський долар. Законопроєкт був схвалений Палатою представників і Сенатом.
"Ми багато працювали. Це дуже важливий закон, закон GENIUS. Вони назвали його на честь мене. Я хочу подякувати вам. Це до біса гарний закон", - зазначив Трамп.
На церемонію підписання документа прибули як законодавці, так і керівники великих компаній, включно з Robinhood, Tether, Gemini та інших гравців крипто- і фінтех-галузі.
"Як я й обіцяв торік, закон GENIUS створює чітку і просту нормативну базу для встановлення і реалізації величезного потенціалу стабільних монет, забезпечених доларом. Це може бути, мабуть, найбільша революція у фінансових технологіях з часу появи самого Інтернету. Багато хто так говорить", - заявив американський президент.
За його словами, GENIUS дає можливість банкам і фінансовим організаціям випускати стейблкоїни, повністю забезпечені доларами США і казначейськими паперами, що, на думку Трампа, сприятиме посиленню позицій долара.
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