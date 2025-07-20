Зеленський: Україна має реалізувати домовленності з Трампом так швидко, як тільки це можливо

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні заявив, що домовленості з Президентом США Дональдом Трампом Україна має реалізувати так швидко, як тільки це можливо.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у зверненні оприлюдненому на сайті Президента.