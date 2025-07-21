Уряд запускає проєкт, який дозволить швидше будувати й відновлювати житло

Уряд запускає експериментальний проєкт «Проєктуй і будуй», який дозволить швидше будувати й відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Фейсбуці.

«Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта — «під ключ». Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм», - розповіла вона.

За словами Свириденко, підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

Проєкт, який триватиме два роки, перебуває на контролі віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку інфраструктури та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.

«Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо», - наголосила очільниця уряду.