Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Уряд запускає проєкт, який дозволить швидше будувати й відновлювати житло

124

Уряд запускає експериментальний проєкт «Проєктуй і будуй», який дозволить швидше будувати й відновлювати житло, лікарні, школи та іншу важливу інфраструктуру.

Як передає Укрінформ, про це Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Фейсбуці.

«Змінюється сам підхід до будівництва: держава проводить тендери не на проєктування, а на повну реалізацію об’єкта — «під ключ». Це європейська практика, відома як Design–build, такий підхід давно застосовується у ЄС як ефективний механізм», - розповіла вона.

За словами Свириденко, підрядник братиме на себе відповідальність і за розробку проєктної документації, і за виконання будівельних робіт.

Проєкт, який триватиме два роки, перебуває на контролі віцепрем’єра з відновлення - міністра розвитку інфраструктури та територій Олексія Кулеби та його команди, а також Агентства відновлення.

«Українці чекають від уряду результатів. Для цього ми і працюємо», - наголосила очільниця уряду.

Свириденко
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 21 июля 2025
Воскресенье, 20 июля 2025
Суббота, 19 июля 2025
Пятница, 18 июля 2025
Четверг, 17 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023