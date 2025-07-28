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НБУ: З 1 серпня в Україні запрацює відкритий банкінг

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Національний банк України затвердив Положення про відкритий банкінг — нову систему взаємодії між банками, фінтех-компаніями та користувачами, що дозволяє обмінюватися банківськими даними через спеціальні інтерфейси API лише за згодою клієнта. Відповідна постанова №80 набирає чинності з 1 серпня 2025 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на НБУ.

Відкритий банкінг дозволить стороннім надавачам платіжних послуг (наприклад, фінтех-компаніям) отримувати доступ до інформації про рахунки клієнтів (баланси, історія операцій) або ініціювати платежі, якщо клієнт дав на це згоду. Це наближає Україну до стандартів ЄС та є завершальним етапом імплементації європейської платіжної директиви PSD2.

Серед учасників нової системи:

  • ASPSP — банки або інші надавачі, які ведуть рахунки клієнтів і відкривають до них доступ через API;
  • PISP / AISP — сторонні компанії, які, отримавши дозвіл НБУ, зможуть надавати клієнтам послуги доступу до рахунків або ініціювання платежів;
  • Користувачі — фізичні або юридичні особи, які надають згоду на доступ до своїх даних;
  • Технологічні оператори — компанії, що забезпечують технічну реалізацію обміну даними.

Положення також встановлює процедури надання та відкликання згоди користувачів, правила взаємодії всіх сторін у системі відкритого банкінгу та принципи класифікації та використання API.

Усі ASPSP (банки та платіжні установи) мають п’ять місяців — до кінця 2025 року — щоби повністю адаптувати свою діяльність до нових вимог. Система відкритого банкінгу відкриває шлях для розвитку нових фінансових сервісів, посилює конкуренцію на ринку платіжних послуг та стимулює інновації у фінтех-сфері.

Як зазначають в НБУ, відкритий банкінг є також частиною виконання Україною зобов’язань щодо приєднання до SEPA (Єдиної зони платежів у євро) та інтеграції до європейського фінансового простору.

НБУ, API
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