Правоохоронний комітет рекомендує Раді прийняти закон про відновлення незалежності НАБУ і САП

Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт, поданий Президентом Володимиром Зеленським про відновлення незалежності Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Про це йдеться у повідомленні Ради у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.
"Комітет правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт, поданий Президентом України, "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" (реєстр. № 13533)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що законопроєкт має на меті гарантувати зміцнення інституційної незалежності НАБУ та САП, а також забезпечити надійний захист їхньої діяльності від впливів та втручання держави-агресора, документ містить положення, спрямовані на закріплення статусу САП як органу, що самостійно здійснює процесуальне керівництво розслідуванням злочинів, віднесених до підслідності НАБУ.
У засіданні комітету взяли участь представники Офісу Генерального прокурора, САП і НАБУ.
Комітет з питань правоохоронної діяльності є головним профільним комітетом Ради щодо цього законопроєкту.
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