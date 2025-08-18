Трамп поширів пост про те, що Україна має бути готова втратити частину території

Президент США Дональд Трамп зробив репост у соцмережах повідомлення, в якому йдеться, про те що Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, аби не втратити ще більше.

Про це пише УНН з посиланням на Truth Social.

«Україна має бути готова втратити частину території на користь росії, інакше чим довше триватиме війна, тим більше землі вони втратять», - йдеться у дописі.