Трамп: Україні треба забути про Крим та НАТО

Президент США Дональд Трамп перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським у понеділок, 18 серпня, зробив заяву про війну в Україні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис.

Трамп заявив, що Зеленський може негайно припинити війну з росією, якщо виявить бажання, також він може продовжити її. Американський президент зазначив, що Україні треба забути про Крим та НАТО.

«Президент України Зеленський може практично негайно припинити війну з росією, якщо захоче, або продовжити боротьбу. Згадайте, як починалося. Жодного повернення Криму, який віддав Обама (12 років тому, без жодного пострілу!), і жодного вступу України в НАТО. Деякі речі ніколи не змінюються!»