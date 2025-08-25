Войти

Політика подвійних стандартів: прем’єрка Юлія Свириденко збрехала про свого брата-втікача

Лише п’ять тижнів на посаді — і вже скандал, який може стати визначальним для політичної кар’єри. Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко опинилася в центрі уваги через власний законопроєкт і… власного брата.

Закон для всіх — крім своєї родини

Наприкінці серпня уряд подав у Верховну Раду законопроєкт, що вводить кримінальну відповідальність за спробу незаконно виїхати з України під час воєнного стану. Штрафи сягають сотень тисяч гривень, передбачене й ув’язнення. Це найжорсткіший крок проти «ухилянтів» з початку війни.

Але саме в цей момент журналісти знову підняли тему, яка переслідує Свириденко з першого дня її призначення: її рідний брат є військовозобов’язаним і вже понад два роки незаконно проживає за кордоном.

Визнання під тиском

Прем’єрка тижнями уникала цієї теми, мовчала попри закиди опонентів. І лише коли її застали журналісти в кулуарах, вона була змушена відповісти. Формулювання прозвучало як виправдання: брат «виїхав ще до початку повномасштабного вторгнення».

Але проблема в тому, що ця заява суперечить документам і фактам. У його власному депутатському звіті за 2022 рік написано, що він «під час облоги Чернігова у лютому–березні» нібито займався евакуацією.

Більше того, у 2023 році він продовжував з’являтися як ньюсмейкер у новинах на сайті Чернігівської облради — попри заяву прем’єрки про його виїзд за кордон ще до вторгнення

Вибухове поєднання

Для воєнної країни це не просто історія про «родинні справи». Це удар по довірі до влади: прем’єрка хоче садити українців до в’язниць за ті ж самі дії, які вже вчинив її брат.

Це поєднання — закон проти «втікачів» і рідний брат-втікач — робить ситуацію політично вибуховою. В очах суспільства вона виглядає не як реформаторка, а як символ подвійних стандартів.

П’ять тижнів на посаді — і політичний шрам

Замість того, щоб увійти в політичну історію як прем’єрка, що запускає реформи, Свириденко вже через п’ять тижнів стала відомою як політик, що збрехала про власного брата, аби врятувати себе від звинувачень у лицемірстві.

І саме так її тепер запам’ятають: не за економічну програму, не за міжнародні перемовини, а за історію з братом-втікачем і спробою прикрити правду брехнею.

Свириденко
