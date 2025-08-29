Президент Португалії: Нинішні дії Трампа дають підстави вважати його "російським агентом"

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза висловив думку, що нинішні дії президента США Дональда Трампа дають підстави вважати його "російським агентом", через пріоритет, який він надає інтересам москви у військовому конфлікті проти України. Про це у четвер, 28 серпня, повідомило CNN Portugal.
Як пише видання, під час молодіжного заходу в рамках Літнього університету, що проходив у місті Каштелу-де-Віде, Ребелу де Соуза обговорював міжнародні виклики та політичну ситуацію. Цього дня він також брав участь у дискусії під назвою "Відповіді президента", де охарактеризував стиль політичного лідерства Дональда Трампа як більш емоційний та спрямований на безпосереднє спілкування з громадянами. Водночас він зазначив, що такий підхід створює загрозу для глобального балансу.
Президент наголосив, що, по суті, Трамп діє як радянський або російський агент. Він уточнив, що це не стосується жодного економічного, ідеологічного чи доктринального альянсу, а радше стратегічної підтримки росії з боку нового американського керівництва.
"Об'єктивно, нове керівництво США стратегічно сприяло російській федерації", - сказав він.
Де Соуза навів у приклад невиконані обіцянки Трампа щодо посилення санкцій проти кремля, які, попри регулярні погрози, так і не були запроваджені.
Ребелу де Соуза заявив, що США перетворилися з союзників на арбітра конфлікту, але при цьому свої переговори вони провадять виключно з Росією, виключаючи Україну та Європу із процесу. На його думку, це становить серйозну проблему для міжнародного співробітництва та стабільності в регіоні.
На завершення де Соуза додав, що Європа недооцінила "значення Трампа та трампізму" і не очікувала настільки кардинальних змін у політиці Білого дому.
