Свириденко зустрілася з американськими бізнесменами та потенційними інвесторами України

Прем’єр-міністр України Юлії Свириденко зустрілася у Нью-Йорку з американськими бізнесменами та потенційними інвесторами України.
Про це вона написала у Телеграм-каналі, передає Укрінформ.
«В Нью-Йорку відбулася зустріч з американським бізнесом. Інвестори почали її з хвилини солідарності з Україною після трагічних подій у Києві», - зазначила Свириденко.
За її словами, у фокусі розмови - ключові напрями партнерства: оборона, енергетика, надрокористування, інфраструктура.
На зустріч прийшло більше компаній, ніж ми очікували, наголосила премʼєрка. Серед них - Bank of America, Logistics Plus, GE Vernova, Parsons, Mastercard, J.P. Morgan та інші.
«Інвестори бачать позитивні зміни в регуляторному середовищі України, - зауважила глава уряду. - Водночас ми почули заклик активніше комунікувати про інвестиційні можливості України».
Приклади на кшталт лістингу «Київстару» на Nasdaq доводять, що у нас є міцний приватний сектор, підкреслила вона.
Окремо зупинилися на нашому спільному треку зі США, вказала премʼєрка. «Наступного тижня плануємо перше установче засідання ради Американсько-українського фонду. Також очікуємо візит делегації DFC (Американської корпорації фінансування розвитку, - ред.) у вересні в Україну», - зазначила вона, додавши, що це стане важливим кроком для роботи фонду.
