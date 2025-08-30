Скасування тарифів стане для країни повною катастрофою: Трамп прокоментував рішення суду

Президент США Дональд Трамп заявив, що скасування введених Вашингтоном тарифів стане катастрофою для Америки. Це рішення, за його словами, знищить країну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press і його пост у соцмережі Truth Social.

Зокрема, апеляційний суд США з федерального округу ухвалив, що у Трампа не було законного права запроваджувати масштабні мита.

"Трамп не мав законного права оголошувати надзвичайний стан у країні та запроваджувати імпортні мита майже для кожної країни, здебільшого підтримавши рішення спеціалізованого федерального торгового суду", - пише AP.

Водночас апеляційний суд скасував частину рішення, де йшлося про негайне скасування тарифів.

Таким чином мита залишаються чинними, щоб в адміністрації Трампа була можливість оскаржити справу у Верховному суді.

Президент США Дональд Трамп практично відразу відреагував на рішення суду. За його словами, суд зробив помилкову постанову. Водночас він зазначив, що тарифи все ще діють, при цьому зробив низку попереджень.

"Скасування цих тарифів стане для країни повною катастрофою. Це послабить нас фінансово, а ми повинні бути сильними", - пише Трамп.

Він додав, що США більше "не терпітимуть" торговельного дефіциту, несправедливих тарифів і нетарифних торговельних бар'єрів, які запровадили інші країни, друзі або вороги. Він зазначив, що вони "підривають наших виробників, фермерів і всіх інших".

"Якщо це рішення (про скасування мит - ред.) залишиться чинним, воно буквально знищить Сполучені Штати Америки", - резюмував президент США.