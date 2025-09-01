Войти

Канадський експерт: росія вже понад 80 років проводить у світі різноманітні операції впливу

145

росія вже понад 80 років проводить у світі різноманітні операції впливу, покликані виправдати її імперські амбіції.

Про це в інтервʼю Укрінформу розповів канадський експерт із протидії дезінформації Маркус Колга.

“Головна мета залишається незмінною ще з часів Холодної війни – легітимізувати імперські амбіції росії. Класична тактика – навішувати ярлик «неонациста» на кожного, хто чинить опір радянському пануванню, що знецінює та дегуманізує цілі громади”, - сказав Колга.

За його словами, нині росія також активно проводить дезінформаційні операції з метою підриву підтримки України як у Канаді, так і на Заході загалом. “Там, де є готовність допомагати зброєю та фінансами, дезінформація намагається цьому завадити”, - наголосив експерт.

Окрім цього, росія намагається дестабілізувати демократії у світі. “Давно не секрет, що москва інструктує підрядників відстежувати розколи в західних суспільствах, посилювати їх за допомогою дезінформації, а там, де їх немає, – створювати”, - зауважив Колга.

Нарешті, усередині росії пропаганда покликана “придушувати інакодумство і утримати путіна при владі якомога довше”.

Колга
