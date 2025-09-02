Зеленський: Важливо випереджати графік підготовки до зими, враховуючи всі загрози

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки, обговорили багато деталей щодо підготовки до опалювального сезону, передає УНН.
Президент визначив три основні пункти, які розглянули на Ставці. Серед них - підготовка енергетики, закупівля додаткових систем ППО та необхідних обсягів газу.
"Перше – контроль за виконанням доручень та повна реалізація домовленостей з партнерами. Ще з літа готуємо сектори нашої енергетики до зими. Вдячний усім, хто задіяний та повністю виконує поставлені завдання. Важливо випереджати графік підготовки, враховуючи всі загрози", - повідомив Зеленський.
Друге, за його словами, потреби протиповітряної оборони.
"Доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати урядовців, обласні адміністрації, енергокомпанії для закупівлі додаткових систем ППО меншої та середньої дальності, а також збільшити фінансування для виробників дронів. Пріоритет – збиття "шахедів". Звітувати про постачання щотижнево. Окремо обговорили захист мереж та енергообʼєктів у прифронтових і прикордонних громадах, резервне забезпечення", - додав Глава держави.
За словами Зеленського, третє – доповіді по напрямках щодо видобутку, постачання енергоресурсів, генерації електрики.
Важливі результати є в команд "Нафтогазу" та "Укренерго". Дякую. Затверджені подальші заходи для закупівлі необхідних обсягів газу - резюмував Президент.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023