Єврокомісар: Розширення ЄС підтримують 56% європейців

Більше половини громадян ЄС підтримують його розширення – такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.

Дані Євробарометра щодо розширення представила у Копенгагені єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Європейська правда".

"Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", – зазначила Кос.

Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.

Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції – майже 80%.

Кос також відзначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.