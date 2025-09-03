Войти

Політика

Єврокомісар: Розширення ЄС підтримують 56% європейців

Більше половини громадян ЄС підтримують його розширення – такі настрої пов'язані з безпековими викликами перед Європою.

Дані Євробарометра щодо розширення представила у Копенгагені єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, передає "Європейська правда".

"Результати підтверджують висхідний тренд громадської підтримки розширення з початку повномасштабної війни в Україні. Турбота про нашу безпеку збільшила підтримку розширення", – зазначила Кос.

Загалом, за її словами, розширення ЄС підтримують 56% опитаних.

Найбільша підтримка спостерігається на півночі Європи, особливо в Данії та Швеції – майже 80%.

Кос також відзначила, що дві третини молодих людей підтримують розширення Євросоюзу.

Среда, 3 сентября 2025
Вторник, 2 сентября 2025
Понедельник, 1 сентября 2025
