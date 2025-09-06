Свириденко: Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80%

Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.
"Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах - понад 80%", – зазначила вона.
За її словами, до опалення підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери.
"Також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця", – додала Свириденко.
