Свириденко: Стан готовності інфраструктури до опалювального сезону становить понад 80%

Стан готовності інфраструктури по основних секторах до опалювального сезону становить понад 80%, повідомила премʼєр-міністерка Юлія Свириденко.

"Стале проходження опалювального сезону 2025/2026. Стан готовності інфраструктури по основних секторах - понад 80%", – зазначила вона.

За її словами, до опалення підготували 115 тис. будинків і майже 22 тис. об’єктів соцсфери.

"Також запустили програму для 238 прифронтових громад з населенням 6,6 млн людей. Для родин, які опалюють самостійно буде адресна підтримка - 19 400 грн на дрова й компенсація 100 кВт⋅год електроенергії щомісяця", – додала Свириденко.

