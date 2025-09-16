Войти

Після сплати штрафу за неявку військовозобов'язаний все одно має з'явитися до ТЦК і пройти ВЛК

Після неявки за повісткою та сплати штрафу військовозобов'язаний все одно має з'явитися до ТЦК і пройти військово-лікарську комісію. А якщо ні, то людині можуть призначити новий штраф.

Про це заявив речник Київського обласного ТЦК Олег Байдалюк в інтерв'ю речнику міністерства оборони Оресту Дрималовському.

«Фахівець у ТЦК бачить, що людина сплатила штраф у «Резерв+», але вона залишається військовозобов'язаною. Він не проходить ВЛК і, відповідно, має бути ще одна повістка», – пояснив Байдалюк.

За його словами, після сплати штрафу статус «у розшуку» може на деякий час зникнути з кабінету військовозобов'язаного.

«Після проведення переобліку в ТЦК видно, що такий військовозобов'язаний не з'явився, сплатив штраф, але не з'явився за повісткою. Наступна повістка знову виписується і прямує до нього і він знову в тій же ситуації...Він все одно повинен з'явитися в ТЦК. Він все одно має пройти військово-лікарську комісію і вже потім у нього зміниться статус і він або придатний, або непридатний», – підсумував речник.

Байдалюк
