Грем: Європа істотно скоротила закупівлі російської нафти і газу, що є "хорошою новиною"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Угорщина і Словаччина можуть зіткнутись із наслідками, якщо не припинять купувати російську нафту.

Про це він написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Грем, американський президент Дональд Трамп має рацію, коли вимагає в Європи припинити купівлю російської нафти.

Він нагадав, що Європа істотно скоротила закупівлі російської нафти і газу, що є "хорошою новиною".

"Що стосується закупівель російської нафти, то зараз вони практично зводяться до Угорщини та Словаччини. Я сподіваюся і очікую, що вони скоро вживуть заходів, щоб допомогти нам покласти край цій кривавій бійні. В іншому разі, наслідки будуть неминучі", – резюмував сенатор.