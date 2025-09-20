Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Трамп запроваджує спеціальну візову програму Gold Card

119

Дональд Трамп підписав указ про запровадження спеціальної візової програми Gold Card, яка дає заможним іноземцям змогу у пришвидшеному порядку отримати право на проживання й роботу у США.

Таку інформацію оприлюднив Білий дім, передає Укрінформ.

Як зазначається, адміністрація президента США прагне узгодити федеральну імміграційну політику з національними інтересами, поклавши край нелегальній імміграції та віддаючи «пріоритет прийому іноземців, які принесуть відчутну користь країні».

«Моя адміністрація невтомно працювала над тим, щоб скасувати катастрофічну імміграційну політику попередньої адміністрації», – вказав Трамп. За його словами, мільйони іноземців в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, що завдало шкоди громадському порядку, національній безпеці та верховенству права.

Згідно з новою програмою, громадяни інших країн зможуть претендувати на «золоту карту», зробивши фінансовий внесок до Міністерства торгівлі США: $1 мільйон для фізичних осіб та $2 мільйони – для компаній, які захочуть придбати її для працівників. Кошти спрямовуватимуться у спеціальний фонд підтримки американської економіки та промисловості.

Указ передбачає, що Міністерство торгівлі спільно з Держдепом і Міністерством внутрішньої безпеки протягом 90 днів мають розробити процедуру подання заявок і прискореного розгляду клопотань про отримання Gold Card. Вона визнаватиметься як підтвердження «виняткових бізнесових здібностей та національної користі» її власника для США.

Як повідомляє Politico, Трамп презентував у п’ятницю «золоту карту» в Овальному кабінеті.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік, присутній на церемонії, заявив, що «золота карта» замінить чинні програми EB-1 та EB-2 для осіб, які мають «виняткову цінність» для країни.

Лутнік назвав програму способом залучення інвестицій і поповнення бюджету США. За його словами, вона принесе 100 млрд доларів. Трамп додав, що ці кошти можуть бути використані для зниження податків і скорочення державного боргу.

Також адміністрація запровадила новий збір у 100 тис. доларів для користувачів візи H-1B, яка дає змогу американським роботодавцям тимчасово наймати іноземних фахівців у так званих спеціалізованих професіях.

Про запуск Gold Card Білий дім оголосив кілька місяців тому, відкривши ще в червні чергу для потенційних заявників.

Gold Card
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 20 сентября 2025
Пятница, 19 сентября 2025
Четверг, 18 сентября 2025
Среда, 17 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023