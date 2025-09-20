Трамп запроваджує спеціальну візову програму Gold Card

Дональд Трамп підписав указ про запровадження спеціальної візової програми Gold Card, яка дає заможним іноземцям змогу у пришвидшеному порядку отримати право на проживання й роботу у США.
Таку інформацію оприлюднив Білий дім, передає Укрінформ.
Як зазначається, адміністрація президента США прагне узгодити федеральну імміграційну політику з національними інтересами, поклавши край нелегальній імміграції та віддаючи «пріоритет прийому іноземців, які принесуть відчутну користь країні».
«Моя адміністрація невтомно працювала над тим, щоб скасувати катастрофічну імміграційну політику попередньої адміністрації», – вказав Трамп. За його словами, мільйони іноземців в’їхали до Сполучених Штатів нелегально, що завдало шкоди громадському порядку, національній безпеці та верховенству права.
Згідно з новою програмою, громадяни інших країн зможуть претендувати на «золоту карту», зробивши фінансовий внесок до Міністерства торгівлі США: $1 мільйон для фізичних осіб та $2 мільйони – для компаній, які захочуть придбати її для працівників. Кошти спрямовуватимуться у спеціальний фонд підтримки американської економіки та промисловості.
Указ передбачає, що Міністерство торгівлі спільно з Держдепом і Міністерством внутрішньої безпеки протягом 90 днів мають розробити процедуру подання заявок і прискореного розгляду клопотань про отримання Gold Card. Вона визнаватиметься як підтвердження «виняткових бізнесових здібностей та національної користі» її власника для США.
Як повідомляє Politico, Трамп презентував у п’ятницю «золоту карту» в Овальному кабінеті.
Міністр торгівлі США Говард Лутнік, присутній на церемонії, заявив, що «золота карта» замінить чинні програми EB-1 та EB-2 для осіб, які мають «виняткову цінність» для країни.
Лутнік назвав програму способом залучення інвестицій і поповнення бюджету США. За його словами, вона принесе 100 млрд доларів. Трамп додав, що ці кошти можуть бути використані для зниження податків і скорочення державного боргу.
Також адміністрація запровадила новий збір у 100 тис. доларів для користувачів візи H-1B, яка дає змогу американським роботодавцям тимчасово наймати іноземних фахівців у так званих спеціалізованих професіях.
Про запуск Gold Card Білий дім оголосив кілька місяців тому, відкривши ще в червні чергу для потенційних заявників.
