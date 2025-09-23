Reuters: росія хоче домогтись пом'якшення санкцій щодо авіагалузі через ІСАО

росія хоче домогтись через Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО) пом'якшення санкцій щодо авіагалузі з огляду на те, що чинні обмеження поставили під загрозу безпеку польотів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішні документи та проінформоване джерело.
Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції перекрили москві доступ до іноземних літаків і запасних частин, змусивши російські авіакомпанії шукати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за складними, непрямими імпортними маршрутами.
російська влада, за інформацією Reuters, зараз намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхню думку, мають критичне значення для безпеки польотів.
Свої аргументи москва хоче представити на асамблеї ІСАО, яка відкривається у вівторок і триватиме до 3 жовтня. Вона зокрема називає санкції "незаконними примусовими заходами", які "порушують право людини на свободу пересування".
У документах, які росія підготувала для асамблеї ІСАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування літаків.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023