Reuters: росія хоче домогтись пом'якшення санкцій щодо авіагалузі через ІСАО

росія хоче домогтись через Міжнародну організацію цивільної авіації (ІСАО) пом'якшення санкцій щодо авіагалузі з огляду на те, що чинні обмеження поставили під загрозу безпеку польотів.

Як пише "Європейська правда", про це повідомило агентство Reuters із посиланням на внутрішні документи та проінформоване джерело.

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року західні санкції перекрили москві доступ до іноземних літаків і запасних частин, змусивши російські авіакомпанії шукати запчастини для понад 700 літаків, переважно Airbus і Boeing, за складними, непрямими імпортними маршрутами.

російська влада, за інформацією Reuters, зараз намагається домогтися пом'якшення санкцій, зокрема щодо запасних частин, які, на їхню думку, мають критичне значення для безпеки польотів.

Свої аргументи москва хоче представити на асамблеї ІСАО, яка відкривається у вівторок і триватиме до 3 жовтня. Вона зокрема називає санкції "незаконними примусовими заходами", які "порушують право людини на свободу пересування".

У документах, які росія підготувала для асамблеї ІСАО, також критикується закриття повітряного простору 37 держав для польотів російських авіакомпаній і заборона на технічне обслуговування та страхування літаків.