Експерт: СБУ посилює дронові санкції проти росії

СБУ посилює дронові санкції проти росії: цілями Служби стали об'єкти по всій території ворога і росіяни мають до цього звикати.
Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.
На думку Копитька, Трамп змінив свою риторику, в тому числі, під впливом "дронових" ударів по рф. "Звернімось до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції". Щось постійно горить у Криму. Є удари по москві, Астрахані, Башкортостану. В останньому дрони СБУ вдруге атакували один із найбільших комплексів з повним циклом переробки", – пише експерт.
Експерт наголошує, що сьогодні прострілюється вся російська територія від Балтики до Уралу. "СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів. Досягнення, яке вражає. Значення має не тільки сам факт атаки, а й те, що удар повторний, але відбити його росія не здатна", – вважає Копитько.
"Можливості отримувати надприбутки для рф тепер обмежено. росія вже змушена підвищувати НДС до 22% і об'єктивно в’язне у війні", - резюмує експерт.
