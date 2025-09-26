Модернізація систем централізованого теплопостачання в Україні: що відомо

Мінрозвитку ініціює обов’язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях із централізованим опаленням.

Про зміни системи подавання тепла до будинків, читайте в матеріалі Фактів.

Кабінет Міністрів України підтримав законопроєкт про модернізацію систем централізованого теплопостачання, яким передбачено обов’язкове обладнання будівель, підключених до систем централізованого теплопостачання, індивідуальними тепловими пунктами (ІТП).

У Мінрозвитку наголошують, що впровадження цієї норми стане ключовим етапом модернізації теплової інфраструктури та підвищення її енергоефективності.

ІТП являє собою компактний автоматизований комплекс, що встановлюється безпосередньо в будинку. Його завданням є регулювання подавання тепла та гарячої води саме для конкретного об’єкта.

Система працює за принципом отримання теплоносія з центральної мережі та передавання теплової енергії через теплообмінники до внутрішніх систем опалення та гарячого водопостачання.

Очікується, що така система подачі тепла в будинки в Україні та ІТП забезпечуватимуть стабільність постачання теплової енергії, дозволятимуть ефективно управляти її споживанням і, як наслідок, знижувати витрати домогосподарств на оплату комунальних послуг.

«Сучасні ІТП дозволять людям отримувати якісніші послуги й менше платити, а громадам – зробити систему теплопостачання більш стійкою та енергоефективною. Ми говоримо про масштабне впровадження технологій, які змінюють якість життя українців. Енергоефективність має стати невідʼємною частиною комплексного підходу до формування інфраструктури», — наголосив Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Законопроєктом передбачено, що ІТП стануть обов’язковим елементом усіх будівель із централізованим теплопостачанням. Їх обслуговування здійснюватимуть теплотранспортні організації. Це рішення дозволить зменшити тепловтрати, оптимізувати споживання енергії та покращити якість надання послуг населенню.

Крім того, документ встановлює вдосконалений порядок формування тарифів, згідно з яким витрати на встановлення ІТП включатимуться у тариф на транспортування теплової енергії.

Передбачено також розробку нормативних документів: порядку монтажу та технічного обслуговування ІТП, типового договору зі споживачами, правил визначення технічної можливості їхнього встановлення та підготовки будівель до опалювального сезону.

Законопроєкт підготовлено відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2025 рік у рамках реалізації ініціативи Європейського Союзу Ukraine Facility.