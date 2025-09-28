Зеленський: Європа має припинити будь-який імпорт російських нафти й газу

Європа повинна припинити будь-який імпорт російських нафти й газу, а санкції мають бути повними, без винятків, заявив президент України Володимир Зеленський, опублікувавши свою позицію в офіційному телеграм-каналі.
"Європа має припинити будь-який імпорт російських нафти й газу. Усі ці гроші росія витрачає виключно на війну. Ми не бачимо зростання соціальної підтримки в росії, значить, усі ці гроші витрачають на війну. Якщо буде дефіцит із цими грошима на війну, буде зменшення соціальної підтримки в росії людей. Якщо буде зменшення соціальної підтримки, люди будуть незадоволені. І буде незадоволене, відповідно, керівництво росії. Як свідчить історія, росія завжди змінювалася через голодні бунти. Тому, безумовно, вони цього бояться", - написав Зеленський в Телеграм.
Він оголосив про повну підтримку США в питанні повного припинення купівлі російських енергоресурсів і про готовність допомогти Європі.
"Це має бути комплексне рішення: не тільки енергетика, але й тіньовий флот, але й у принципі зупинка можливості росії торгувати, експортувати морем ті чи інші товари. Це також важливий вихід – зменшувати економіку. Тіньовий флот, банківська сфера, енергоресурси – мають бути повні санкції, без винятків", - написав Зеленський.
