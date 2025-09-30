Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Зеленський: Риторика і ставлення Трампа стосовно ситуації в Україні змінилася

112

Президент Володимир Зеленський відзначив, що риторика і ставлення Президента США Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні змінилася.

Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання учасників Варшавського безпекового форуму у форматі онлайн.

"Сьогодні у Президента Трампа змінилася риторика. Змінилися сигнали та ставлення до України та безпеки в Європі", - заявив Зеленський.

За його словами, у Трампа є глибоке розуміння ситуації в Україні, і важливо, що це відповідає реальності - реальності, яку ми бачимо щодня.

"Ставлення Трампа тепер є справедливим", - зауважив глава держави, додавши, що не може сказати, що принесе завтра, тому що світ змінюється набагато швидше, ніж хтось міг передбачити".

Зеленський підсумував, що станом на сьогодні позиція Президента Трампа є справді врівноваженою і підтримує позицію України.

"Хоча, безперечно, він хоче бути і залишатися посередником між нами та Росією, щоб завершити цю війну", - зазначив глава держави.

Зеленський
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 30 сентября 2025
Понедельник, 29 сентября 2025
Воскресенье, 28 сентября 2025
Суббота, 27 сентября 2025
Пятница, 26 сентября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023