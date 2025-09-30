Зеленський: Риторика і ставлення Трампа стосовно ситуації в Україні змінилася

Президент Володимир Зеленський відзначив, що риторика і ставлення Президента США Дональда Трампа стосовно ситуації в Україні змінилася.
Про це глава держави сказав, відповідаючи на запитання учасників Варшавського безпекового форуму у форматі онлайн.
"Сьогодні у Президента Трампа змінилася риторика. Змінилися сигнали та ставлення до України та безпеки в Європі", - заявив Зеленський.
За його словами, у Трампа є глибоке розуміння ситуації в Україні, і важливо, що це відповідає реальності - реальності, яку ми бачимо щодня.
"Ставлення Трампа тепер є справедливим", - зауважив глава держави, додавши, що не може сказати, що принесе завтра, тому що світ змінюється набагато швидше, ніж хтось міг передбачити".
Зеленський підсумував, що станом на сьогодні позиція Президента Трампа є справді врівноваженою і підтримує позицію України.
"Хоча, безперечно, він хоче бути і залишатися посередником між нами та Росією, щоб завершити цю війну", - зазначив глава держави.
