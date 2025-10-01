Принцеса Анна відвідала Україну з неоголошеним візитом

Принцеса Анна, сестра короля Великої Британії Чарльза ІІІ, відвідала Україну з неоголошеним візитом та зустрілася з Президентом Володимиром Зеленським та першою леді Оленою Зеленською.
Про це повідомляє Sky News із посиланням на Букінгемський палац, передає Укрінформ.
Як зазначається, принцеса Анна відвідала Київ у вівторок, щоб «висловити солідарність з дітьми та сім'ями, які стикаються з жахами російського вторгнення». Також метою її поїздки було привернення уваги до «травматичного досвіду дітей, які живуть на лінії фронту».
Під час зустрічі із Президентом України сестра короля Чарльза ІІІ обговорила підтримку з боку Великої Британії України.
У Києві представниця британської королівської родини зустрілася з жінками-поліцейськими та представниками Збройних сил, а також завітала до Центру захисту прав дитини, яким вдалося возз'єднатися зі своїми родинами. Понад 19,5 тис. українських дітей були примусово перевезені або депортовані російською владою до росії та з тимчасово окупованих територій України.
Крім того, принцеса Анна відвідала реабілітаційний центр, де зустрілася з українськими ветеранами, які повернулися з передової.
