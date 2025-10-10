Попри російські обстріли Туреччина не зупиняє будівництво заводу з виробництва безпілотників в Україні

Турецька компанія Baykar не зупиняє будівництво заводу з виробництва безпілотників Bayraktar в Україні, незважаючи на російські обстріли.

Як пише Gazeta.ua ро це в інтерв'ю Укрінформу повідомив генеральний директор компанії Халюк Байрактар.

Він прокоментував російський удар по об'єкту компанії на Київщині, який став четвертим за останні пів року. Атака відбулася вночі 29 серпня 2025 року.

"Ця атака - ще одне підтвердження тієї жорстокості, з якою українці стикаються щодня. Безпека наших українських колег - це найвищий пріоритет. Ми вдячні, що під час обстрілу ніхто не постраждав", - наголосив Байрактар.

За його словами, підприємство зазнало певних конструктивних пошкоджень і матеріальних збитків, але це не вплине на плани компанії.

"Залізо, бетон і будівлі можна відновити. Важливіше - наша воля та віра в цей проєкт. Жодна ракета не здатна зруйнувати нашу дружбу. Ми завершили оцінювання пошкоджень і продовжуємо роботу за графіком", - додав керівник Baykar.