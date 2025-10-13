Вloomberg: Україна і Британія ведуть переговори про запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів

Україна та Велика Британія ведуть переговори про запуск спільного виробництва перехоплювачів‑безпілотників у межах проєкту під назвою "Восьминіг".
Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.
За його словами, проєкт може бути реалізований уже в найближчі місяці і передбачає виробництво приблизно 2 000 дронів на місяць, які будуть спрямовані в Україну для захисту від масових атак типу "Шахед".
Поллард заявив, що перші лінії виробництва розмістять у Великій Британії, але організація буде достатньо гнучкою, щоб реагувати на потреби фронту. Британська сторона обіцяє додати дослідження, розробки та передове виробництво, яких бракує українським партнерам.
Ініціатива спрямована на посилення здатності України протистояти щоденним роям безпілотників, які росія використовує для ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
Президент Володимир Зеленський раніше звертав увагу, що Україна має виробничі потужності (плани виробництва озброєнь на суму до 35 млрд доларів наступного року), але для їх реалізації потрібне фінансування та технологічна допомога від партнерів. У зв’язку з цим Київ закликає до створення спільних підприємств, прямого фінансування та техпідтримки.
Експерти та офіційні особи також повідомляли про плани співпраці з Британією в інших напрямах оборонної промисловості, зокрема щодо виробництва плануючих бомб.
"Ми починаємо з безпілотників з очевидних причин. Але загалом Україна — важливий партнер у створенні технологій, необхідних для стримування росії та переозброєння Європи", - підкреслив міністр оборонної готовності та промисловості Великої Британії Люк Поллард..
Якщо переговори завершаться успішно, виробництво перехоплювачів‑дронів може стати важливим кроком у зміцненні ППО України напередодні зими та у відповідь на зростаючу загрозу від масованих атак безпілотників.
Також додамо, що Україна та Нідерланди підписали меморандум про спільне виробництво безпілотних літальних апаратів.
