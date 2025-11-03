Зеленський: Зрозуміло, що москва хоче нашкодити передусім нашим людям

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що через атаки ворога по цивільній інфраструктурі, по енергетиці влада "активно працює, щоб забезпечити надійну підтримку енергетики цієї зими".
"Майже щоночі росія завдає ударів різними типами зброї по наших людях. З вечора були удари по наших громадах – били по Дніпровщині, Запоріжжю, Харківщині, Чернігівщині, Одещині. На жаль, є загиблі та поранені. Мої співчуття всім, хто втратив близьких через ці атаки", - написав Зеленський у телеграм у неділю.
Він підкреслив, що лише за цей тиждень майже 1500 ударних дронів, 1170 керованих авіаційних бомб і понад 70 ракет різних типів використали росіяни для ударів по життю в Україні, - були влучання по звичайних житлових будинках, цивільній інфраструктурі, численні терористичні удари по енергетиці.
"Зрозуміло, що москва хоче нашкодити передусім нашим людям. Саме тому активно працюємо, щоб забезпечити надійну підтримку нашої енергетики цієї зими. Вже є предметні домовленості з нашими партнерами. Внесками у Фонд підтримки енергетики або необхідним обладнанням нас уже підтримують США, Норвегія, Німеччина, Нідерланди, Канада, Велика Британія, Італія, Японія, Литва, Данія, Швеція, Естонія, Іспанія та Єврокомісія. Дякуємо всім, хто з Україною!" - зазначив президент.
