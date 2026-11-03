Висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас відреагувала на російську кібератаку на український застосунок "Повітряна тривога", наголосивши, що кібератаки є частиною ширшої війни Росії проти України.

Про це Каллас заявила 2 листопада в Брюсселі під час спільного підходу до преси з британським міністром, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Звичайно, кібератаки є частиною ширшої війни, яку Росія веде проти України. І, звичайно, нас непокоять усі ці атаки, оскільки вони впливають на цивільне населення. Адже те, чого росіяни насправді прагнуть, – це завдати якомога більшої шкоди цивільним. Зробити так, щоб системи оповіщення не працювали, щоб загинуло якомога більше людей", - наголосила вона.

Каллас зауважила, що нездатність Росії досягти суттєвих успіхів на фронті змушує її посилювати тиск на мирних українців.

"Липень, серпень і вересень були найсмертоноснішими місяцями для українців за весь час цієї війни. І це тому, що Росії не вдалося просунутися на полі бою, тож вона намагається завдати якомога більшої шкоди цивільному населенню, щоб змусити його підкоритися", - пояснила вона.

Також Каллас наголосила, що Євросоюз занепокоєний не лише кібератаками, а й диверсіями і щоденними російськими ударами по Україні.