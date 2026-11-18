Президент Володимир Зеленський заявив, що на наступних переговорах Європа буде представлена у форматі Е5 плюс Єврокомісія, Єврорада та НАТО.
Про це глава держави повідомив у Фейсбуці за підсумком зустрічі з дипломатичною командою України, керівниками розвідки та СБУ, головнокомандувачем ЗСУ, передає Укрінформ.
«… важливо, що Америка погодила з Москвою розширення тристороннього формату перемовин і включення європейських представників, зокрема Е5 – Британії, Німеччини, Франції, Італії, Польщі, а також Єврокомісії, Євроради і НАТО. Україна координується з усіма нашими партнерами в Європі, і ми продовжимо працювати на всіх рівнях, щоб Європа була сильною учасницею перемовин, як ми про це і домовились з Америкою», - розповів Зеленський.
Він відзначив, що під час зустрічі було визначено порядок спільної роботи з партнерами за ключовими питаннями, які стосуються закінчення війни, гарантування безпеки України і тривалого миру, спроможностей для відновлення України та подальшого розвитку.
«Затвердив завдання команді на наступні тижні», - сказав Президент.
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