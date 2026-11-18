Федеральний уряд Німеччини має намір висунути Маркуса Бруннермаєра з Принстонського університету на посаду головного економіста Європейського центрального банку (ЄЦБ).
Про це повідомляє Politico з посиланням на двох посадовців із Міністерства фінансів.
Уряд у Берліні ухвалить рішення щодо цієї кандидатури в середу – після того, як міністр фінансів Ларс Клінгбайль, за наявною інформацією, порекомендував Бруннермаєра канцлеру Фрідріху Мерцу.
Посада головного економіста – одна з трьох ключових вакансій, які європейські уряди планують заповнити до кінця року.
Президентка ЄЦБ Крістін Лагард залишає свою посаду в лютому, а нинішня представниця Німеччини у Виконавчій раді ЄЦБ Ізабель Шнабель на початку 2027 року переходить на роботу до Міжнародного валютного фонду.
Термін повноважень чинного головного економіста ЄЦБ Філіпа Лейна також спливає у травні.
Видання додає, що Берлін дедалі більше схиляється до домовленості, згідно з якою іспанець Пабло Ернандес де Кос замінить Лагард на посаді голови банку. Як повідомляє нідерландська газета Volkskrant, його головний конкурент, Клаас Кнот, готується вийти з перегонів.
Головний економіст зазвичай є однією з найвпливовіших фігур у ЄЦБ. Віін відповідає за підготовку та ведення дискусій у Раді керуючих щодо встановлення відсоткових ставок. У разі призначення Бруннермаєр стане третім німцем на цій посаді за всю історію ЄЦБ – після Отмара Іссінга та Юргена Штарка.
57-річний Бруннермаєр родом із Баварії. Він користується значною підтримкою керівної коаліції в Берліні, до складу якої входять “Християнські демократи” на чолі з Фрідріхом Мерцом) та Соціал-демократи. Минулого року він був запрошеним гостем на виїзному засіданні уряду в Берліні, де, за словами присутніх, справив сильне враження своєю презентацією про економічну стійкість.
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