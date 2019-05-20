Как прошла инаугурация Владимира Зеленского

В столице 20 мая прошла инаугурация нового президента Владимира Зеленского. Церемония проводилась в здании парламента.

Перед инаугурацией Владимира Зеленского встречали граждане Украины и пресса. Рядом со зданием Верховной рады был установлен большой экран, на котором желающие могли посмотреть трансляцию из зала заседаний парламента

Новый президент по традиции принес присягу на Конституции и Пересопницком Евангелии XVI века.

После торжественной церемонии в Раде Владимиру Зеленскому были представлены руководители силовых ведомств и командующие видами Вооруженных сил страны.

Фото: Ефрем Лукацкий (AP), Глеб Гаранич (Reuters), Степан Франко (EPA), Евгений Малолетка (AP), Brendan Hoffman (Getty Images).