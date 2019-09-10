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Снимки фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year

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  • Cool drink («Прохладный напиток») / Diana Rebman / Highly Commended 2019, Behaviour: Birds (категория «Поведение: птицы»)
  • If penguins could fly («Если бы пингвины могли летать») / Eduardo Del Álamo / Highly Commended 2019, Behaviour: Mammals (категория «Поведение: млекопитающие»)
  • Touching trust («Трогательное доверие») / Thomas P Peschak / Highly Commended 2019, Wildlife Photojournalism (категория «Фотожурналистика дикой природы»)
  • Beach waste («Отходы на пляже») / Matthew Ware / Highly Commended 2019, Wildlife Photojournalism (категория «Фотожурналистика дикой природы»)
  • Sleeping like a Weddell («Спать как тюлень Уэдделла») / Ralf Schneider / Highly Commended 2019, Black and White (категория «Черно-белая фотография»)
  • The hair-net cocoon («Кокон — сетка для волос») / Minghui Yuan / Highly Commended 2019, Behaviour: Invertebrates (категория «Поведение: беспозвоночные»)
  • Lucky break («Удачный взлом») / Jason Bantle / Highly Commended 2019, Urban Wildlife (категория «Дикая природа в городе»)
  • Big cat and dog spat («Размолвка большой кошки и собаки») / Peter Haygarth / Highly Commended 2019, Behaviour: Mammals (категория «Поведение: млекопитающие»)

Музей естественной истории в Лондоне опубликовал подборку лучших снимков, которые войдут в выставку конкурса Wildlife Photographer of the Year. Она откроется в музее 18 октября и будет проходить до лета следующего года.

Победителей фотоконкурса, которому в 2019-м исполняется 55 лет, объявят 15 октября на церемонии в музее. Как сообщает The Guardian, в этом году на конкурс было подано около 50 тысяч заявок из ста стран.

Фотографы соревнуются в 16 категориях, среди которых — «Животные в своей среде», «Растения и грибы», «Подводная жизнь», «Портреты животных» и другие темы. Также существуют категории для юных фотографов.

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