Снимки фотоконкурса Wildlife Photographer of the Year

Музей естественной истории в Лондоне опубликовал подборку лучших снимков, которые войдут в выставку конкурса Wildlife Photographer of the Year. Она откроется в музее 18 октября и будет проходить до лета следующего года.

Победителей фотоконкурса, которому в 2019-м исполняется 55 лет, объявят 15 октября на церемонии в музее. Как сообщает The Guardian, в этом году на конкурс было подано около 50 тысяч заявок из ста стран.

Фотографы соревнуются в 16 категориях, среди которых — «Животные в своей среде», «Растения и грибы», «Подводная жизнь», «Портреты животных» и другие темы. Также существуют категории для юных фотографов.