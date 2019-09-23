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Застрявшие в аэропортах клиенты обанкротившегося туроператора Thomas Cook

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  • В аэропорту Франкфурта. 23 сентября немецкая авиакомпания Condor заявила, что отказывается перевозить путешественников, забронировавших билеты через Thomas Cook Фото: Michael Probst / AP
  • Туристы в аэропорту Майорки, Испания Фото: Francisco Ubilla / AP
  • Анталия. Турция Фото: IHA / AP
  • В аэропорту Майорки Фото: Francisco Ubilla / AP
  • Британские клиенты Thomas Cook в аэропорту Анталии, Турция Фото: IHA / AP
  • В аэропорту Энфида, Тунис Фото: Zoubeir Souissi / Reuters
  • В аэропорту Майорки, Испания Фото: Clara Margais / DPA / ТАСС
  • В аэропорту Майорки, Испания Фото: Clara Margais / DPA / ТАСС
  • В аэропорту Менорка, Испания Фото: David Arquimbau Sinteis / EPA / ТАСС
  • Туристы Thomas Cook в аэропорту Майорки Фото: Enrique Calvo / Reuters
  • Туристы Thomas Cook в аэропорту Майорки Фото: Enrique Calvo / Reuters
  • В аэропорту Ираклион, Крит, Греция Фото: Stefanos Rapanis / Reuters

Британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о своей ликвидации.

По данным агентства Associated Press., около 50 тыс. клиентов туроператора «застряли» в Греции, почти 30 тыс. туристов находятся на Канарских островах. В Турции насчитывается около 21 тыс. клиентов, еще примерно 15 тыс. — на Кипре. На курортах в других странах, в частности, на Кубе и в Мексике также находятся тысячи человек, которые отправились в поездку с туроператором Thomas Cook.

Туристы столкнулись с различными проблемами, в частности, с отменой авиарейсов.

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Понедельник, 23 сентября 2019
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