Застрявшие в аэропортах клиенты обанкротившегося туроператора Thomas Cook

Британский туроператор Thomas Cook 23 сентября объявил о своей ликвидации.

По данным агентства Associated Press., около 50 тыс. клиентов туроператора «застряли» в Греции, почти 30 тыс. туристов находятся на Канарских островах. В Турции насчитывается около 21 тыс. клиентов, еще примерно 15 тыс. — на Кипре. На курортах в других странах, в частности, на Кубе и в Мексике также находятся тысячи человек, которые отправились в поездку с туроператором Thomas Cook.

Туристы столкнулись с различными проблемами, в частности, с отменой авиарейсов.