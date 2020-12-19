В США борются с последствиями снежного шторма

На северо-восток США 17 декабря обрушился сильный снегопад. В некоторых штатах ввели режим ЧС.

Из-за последствий непогоды в ДТП погибли семь человек. Также закрылись некоторые кафе и рестораны, школы были переведены на дистанционное обучение, прервано паромное сообщение.

Высота снежного покрова в городах Бинемптон Эндикотт (штат Нью-Йорк), а также в Личфилде (штат Пенсильвания) превысила один метр. В Центральном парке Нью-Йорка этот показатель превышал утром в четверг 25 см.