Криптовалютная биржа wex.nz восстанавливается на новом домене wex.sc

Знаменитая криптовалютная биржа wex.nz, которая в начале лета заставила своих клиентов изрядно поволноваться, восстанавливается на новом домене. Адрес нового сайта – wex.sc.

Запутанная история с перебоями в работе популярного сервиса, окончилась вполне благополучно. Ресурс, вполне благополучно работавший с 2017 года, в июле 2018 года неожиданно поднял комиссию на вывод фиатных денег. Рост возник на фоне слухов о продаже wex. Авторитетный информационный портал РБК объявил о приобретении площадки представителю ДНР, известному под псевдонимом Морячок.

Новость вызвала замешательство среди клиентов ресурса. Инвесторы принялись массово выводить средства с сайта. Это привело к еще большему взвинчиванию курсов. Администрация площадки заморозила вывод основных криптовалют якобы по причине проведения технических работ на серверах. На фоне ажиотажа такое решение выглядело оправданной попыткой погасить панику. Затянувшееся сервисное обслуживание постепенно наводило на мысль о серьезных проблемах биржи wex.nz.

CEO биткоин-биржи Kuna Михаилу Чобаняну в августе 2018 года удалось встретиться с Дмитрием Васильевым, номинальным директором сервиса wex. Часовое интервью было посвящено перспективам восстановления работы площадки. Сам факт появления официального представителя сайта немного успокоил инвесторов и вселил небольшую надежду на спасение средств.

На протяжении беседы Васильев уклонялся от прямых ответов на острые вопросы, но подтвердил данные о продаже биржи. По словам директора, намеченная сделка не была доведена до конца. У аудитории сложилось впечатление, что передача биржи wex.nz не была добровольным решением ее руководства и стала следствием внутренних конфликтов или внешнего воздействия.

К сентябрю 2018 стало ясно, что прежние владельцы сайта больше не контролируют сервера и доменное имя wex.nz, однако сохранили за собой банковские счета и криптовалюту.

Сторонам сделки не удалось договориться между собой о полной передаче прав на управление ресурсом. Вывод большинства криптовалют был по-прежнему закрыт.

Прежние владельцы площадки приняли решение зарегистрировать новое доменное имя сервиса и возобновить бизнес с имеющимися в их распоряжениями деньгами и базами клиентов.

Новый сайт wex.sc начал работу с операций вывода криптовалют и планирует в скором времени открыть торги. Перспективы wex.nz туманны. Не имея средств для выплаты долгов клиентам, он скорее всего не переживет кризис в работе и быстро прекратит существование.

Возрожденный сервис wex.sc, обладая ресурсами и опытом, быстро налаживает работу и делает все возможное для укрепления репутации и завоевания доверия инвесторов.