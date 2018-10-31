Кресла: где купить недорогой комфорт

У вас еще нет кресла? Тогда посмотрите на модели в каталоге https://www.pufetto.com.ua/kresla/! Стильные, оригинальные и яркие, такие предметы мебели способны украсить любой дом.
Кресла незаменимы везде, где требуется обустроить зону ожидания или отдыха.
В галерее Pufetto вы найдете кресла для любой потребности и на любой бюджет. Они отличаются по ряду признаков.
Стандартный размер кресла – по 100 см высота и ширина и 90 см глубина. Можно найти более высокие/низкие или широкие/узкие модели – все зависит от ваших потребностей.
Конструктивно кресла отличаются наличием/отсутствием ножек и подлокотников, а также трансформирующего механизма.
Наличие подлокотников зависит только от вашего желания и любви к комфорту. Ножки обязательны для общественных мест: кафе, зон ожидания, офисов, где часто приходится делать уборку. Модели без ножек уместны в домашней обстановке. Раскладной механизм позволяет быстро создать дополнительное спальное место.
Дизайн кресел для украинского бренда разрабатывали итальянские профи - получились простые элегантные модели, которые будут модны много лет. Более 500 красивых оттенков 100+ видов ткани дадут вам возможность проявить дизайнерские способности.
Выбор мягкой мебели зависит во многом от типа помещения:
Сделать окончательный выбор вам помогут:
Тестировать купленную мебель можно 30 дней – если покупка не подошла, верните ее в магазин и получите полную компенсацию расходов.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016