Кресла: где купить недорогой комфорт

Почему вам нужно кресло

У вас еще нет кресла? Тогда посмотрите на модели в каталоге https://www.pufetto.com.ua/kresla/! Стильные, оригинальные и яркие, такие предметы мебели способны украсить любой дом.

Преимущества каркасных кресел Пуфетто:

экологичность;

влагоустойчивость;

высокий уровень комфорта;

идеальное расслабление тела;

продуманная анатомическая форма;

большой выбор форм, расцветок, материалов.

Кресла незаменимы везде, где требуется обустроить зону ожидания или отдыха.

Какие бывают кресла

В галерее Pufetto вы найдете кресла для любой потребности и на любой бюджет. Они отличаются по ряду признаков.

Стандартный размер кресла – по 100 см высота и ширина и 90 см глубина. Можно найти более высокие/низкие или широкие/узкие модели – все зависит от ваших потребностей.

Конструктивно кресла отличаются наличием/отсутствием ножек и подлокотников, а также трансформирующего механизма.

Наличие подлокотников зависит только от вашего желания и любви к комфорту. Ножки обязательны для общественных мест: кафе, зон ожидания, офисов, где часто приходится делать уборку. Модели без ножек уместны в домашней обстановке. Раскладной механизм позволяет быстро создать дополнительное спальное место.

Дизайн кресел для украинского бренда разрабатывали итальянские профи - получились простые элегантные модели, которые будут модны много лет. Более 500 красивых оттенков 100+ видов ткани дадут вам возможность проявить дизайнерские способности.

Как выбрать кресла

Выбор мягкой мебели зависит во многом от типа помещения:

Для гостиной подойдут любые модели, но лучше всего – глубокие и мягкие, с прочной красивой обивкой. Можно купить кресло с раскладным механизмом. Для спальни подойдут модели с широкими подлокотниками. Для прихожей покупайте неглубокие кресла, в которых удобно обуваться. Для общественных мест идеальны высокие полужесткие модификации с устойчивой обивкой и крепким каркасом.

Сделать окончательный выбор вам помогут:

шоу-румы для апробации кресел в Днепре Харькове, Одессе, Львове и Киеве;

«перекрашивание» фотографии кресла на сайте при клике на картинку с тканью;

приложение дополненной реальности, позволяющее найти лучшее место мебели;

удобная каталогизация сайта и быстрый поиск одним кликом;

быстрая доставка по всей стране Ин-Таймом;

акции и скидки – от 5 до 50%.

Тестировать купленную мебель можно 30 дней – если покупка не подошла, верните ее в магазин и получите полную компенсацию расходов.